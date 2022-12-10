"Больно и грустно". Лидер сборной Казахстана высказался о вылете Бразилии с ЧМ-2022

Лидер сборной Казахстана по футзалу Лео Игита высказался о неожиданном вылете Бразилии с ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильцы в матче 1/4 финала проиграли Хорватии. В основное и дополнительное время была зафиксирована ничья - 1:1. Неймар в этой встрече на 105-й минуте открыл счет, однако через 12 минут Бруно Петкович сравнял счет. В серии пенальти европейцы были точнее - 4:2.

"Мне очень грустно. Очень обидно так проиграть. Мы нанесли 11 ударов в створ, а они всего один. Это обиднее, чем против Голландии, Германии и Бельгии. Это была заслуженная победа. Нет слов, это очень грустно. Нужно работать. Новое поколение должно проявить себя и как минимум попасть в финал. Сейчас мне очень больно", - отметил Игита.

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