Прямая трансляция матчей Марокко - Португалия и Англия - Франция за выход в полуфинал ЧМ-2022

Сегодня, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре станет известна вторая полуфинальная пара, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 21:00 начнется матч между сборными Марокко и Португалии, а в 01:00 стартует игра между командами Англии и Франции.

Обе игры покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Трансляция будет доступна на официальных сайтах телеканалов.

Трансляция на телеканале Qazsport.

Трансляция на телеканале Qazaqstan.

Отметим, что накануне в полуфинал вышли команды Аргентины и Хорватии.

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