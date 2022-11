Болельщики сборных Аргентины и Мексики подрались во время матча ЧМ-2022 (Видео)

Фанаты сборных Аргентины и Мексики что-то не поделили между собой и подрались прямо на трибуне стадиона "Лусаил", где, собственно, и проходил матч второго тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Аргентинцы победили со счетом 2:0 благодаря своему лидеру Лионелю Месси, побившему рекорд Диего Марадоны. Кроме того, он своим голом расчувствовал тренера команды Пабло Аймара.

Для Аргентины это первая победа на мундиале.

Матчи третьего тура в группе С пройдут 30 ноября. Встретятся Польша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Mexico and Argentina fans fighting in the ground. pic.twitter.com/RxGd8omskV