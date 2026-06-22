Ямаль помог Испании установить исторический рекорд на ЧМ-2026

Сборная Испании уверенно обыграла национальную команду Саудовской Аравии со счётом 4:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу и установила уникальное достижение в истории турнира, передают Vesti.kz.

Историческое достижение "красной фурии"

Как сообщает статистический портал OptaJose в социальной сети X, Испания стала первой сборной в истории чемпионатов мира, в составе которой сразу два разных игрока до 19 лет отметились голами на турнире.

Речь идёт о полузащитнике каталонской "Барселоны" Пабло Гави, который забивал на ЧМ-2022 в ворота Коста-Рики (7:0) в возрасте 18 лет 110 дней. А также об ещё одной звезде "сине-гранатовых" Ламине Ямале, накануне поразившем ворота Саудовской Аравии в возрасте 18 лет 343 дней.

Турнирное положение и следующий матч

В третьем туре группового этапа Испания встретится со сборной Уругвая. Матч запланирован на 27 июня.

Группа G после 2-го тура:

Испания - 4 очка;Уругвай - 2 очка;Кабо-Верде - 2 очка;Саудовская Аравия - 1 очко.

Чемпионат мира-2026 продолжается в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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