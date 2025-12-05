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ЧМ-2026
Сегодня 08:28
 

Испания разгромила Саудовскую Аравию и сотворила историю на ЧМ-2026

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Испания разгромила Саудовскую Аравию и сотворила историю на ЧМ-2026 ©instagram.com/sefutbol

Сборная Испании по футболу отметилась крупной победой над Саудовской Аравией на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

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Сборная Испании по футболу отметилась крупной победой над Саудовской Аравией на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы H прошла в Атланте на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" и завершилась со счётом 4:0. У испанцев отличились Ламин Ямаль (10-я минута), Микель Оярсабаль (21-я, 24-я), а также Хасан ат-Тамбакти записал в свой пассив автогол (49-я).

По данным Stata Football, Испания впервые в своей истории забила три гола в первые 25 минут матча чемпионата мира.

Группа Н

• Испания - 4 очка
• Уругвай - 2
• Кабо-Верде - 2
• Саудовская Аравия - 1

В третьем туре, 27 июня, сыграют Уругвай - Испания и Кабо-Верде - Саудовская Аравия.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   Групповой этап, мужчины
23 июня 22:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Узбекистан
Узбекистан
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Узбекистан
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