Испания разгромила Саудовскую Аравию и сотворила историю на ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу отметилась крупной победой над Саудовской Аравией на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы H прошла в Атланте на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" и завершилась со счётом 4:0. У испанцев отличились Ламин Ямаль (10-я минута), Микель Оярсабаль (21-я, 24-я), а также Хасан ат-Тамбакти записал в свой пассив автогол (49-я).

По данным Stata Football, Испания впервые в своей истории забила три гола в первые 25 минут матча чемпионата мира.

Группа Н

• Испания - 4 очка

• Уругвай - 2

• Кабо-Верде - 2

• Саудовская Аравия - 1

В третьем туре, 27 июня, сыграют Уругвай - Испания и Кабо-Верде - Саудовская Аравия.

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