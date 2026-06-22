Видеообзор волевой победы Египта на ЧМ-2026 с голом Салаха

Сборная Египта по футболу одержала волевую победу над Новой Зеландией во втором туре группового этапа на чемпионате мира 2026 года, проходящем в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.
Встреча квартета G прошла в Ванкувере и завершилась со счётом 3:1 в пользу египтян.
При этом первыми успеха добились новозеландцы усилиями Финна Сермана на 15-й минуте. На это "фараоны" ответили точными ударами Мостафы Зико, Мохамеда Салаха и Трезеге на 58-й, 67-й и 82-й минутах соответственно.
Группа G
• Египет - 4 очка
• Иран - 2
• Бельгия - 2
• Новая Зеландия - 1
В третьем туре, 27 июня, сыграют Египет - Иран и Новая Зеландия - Бельгия.