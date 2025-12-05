Салах установил новый рекорд и переписал историю на ЧМ-2026

Капитан сборной Египта Мохамед Салах установил новый рекорд национальной команды на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде, передают Vesti.kz.

Салах помог Египту оформить волевую победу

Африканская команда одержала важную победу над командой Новой Зеландии во втором туре группового этапа, обыграв соперника со счётом 3:1. Главным героем встречи вновь стал лидер египтян Мохамед Салах.

По ходу матча египтяне сумели переломить ход встречи во многом благодаря своему капитану. Салах забил второй мяч своей команды, сделав счёт 2:1, а затем отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом, окончательно сняв вопросы о победителе.

Новый рекорд чемпионатов мира

Гол в ворота Новой Зеландии позволил Салаху вписать своё имя в историю национальной команды. Нападающий стал самым возрастным футболистом, забивавшим за Египет на чемпионатах мира.

На момент матча лидеру египетской сборной исполнилось 34 года и 7 дней. Он превзошёл достижение Магди Абдельгани, который удерживал рекорд с мундиаля 1990 года, отличившись тогда незадолго до своего 31-летия.

Лидер группы и успешный старт турнира

После двух туров на чемпионате мира-2026 Салах уже записал на свой счёт три результативных действия — один забитый мяч и две голевые передачи.

Благодаря победе над Новой Зеландией сборная Египта набрала четыре очка и поднялась на первое место в группе G, значительно повысив свои шансы на выход в плей-офф турнира.

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