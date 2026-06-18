Видео голов матча ЧМ-2026 Узбекистан - Колумбия

Сборная Узбекистана начала свое историческое выступление на чемпионате мира-2026 с поражения от Колумбии, но сумела вписать свое имя в летопись турнира, забив первый гол в истории страны на мундиалях, сообщают Vesti.kz.

Матч группы K прошел на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. Первый тайм долгое время складывался в пользу узбекистанцев, однако под занавес тайма колумбийцы все же нашли путь к воротам Уткира Юсупова. На 40-й минуте Даниэль Муньос откликнулся на передачу в штрафную и эффектно переправил мяч в сетку, открыв счет.

После перерыва команда Фабио Каннаваро ответила историческим достижением. На 60-й минуте Аббосбек Файзуллаев стал автором первого гола Узбекистана на чемпионатах мира. Полузащитник оказался первым на добивании после удара Элдора Шомуродова и сравнял счет — 1:1.

Впрочем, радость узбекистанских болельщиков была недолгой. Уже через пять минут лидер колумбийцев Луис Диас вновь вывел свою команду вперед, восстановив преимущество южноамериканцев.

Окончательную точку в матче Колумбия поставила уже в компенсированное время. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас замкнул передачу на дальней штанге и установил итоговый счет — 3:1.

Несмотря на поражение, Узбекистан сохранил шансы на выход из группы. Во втором туре команда Каннаваро встретится с Португалией 23 июня в Хьюстоне. В другом матче квартета Колумбия сыграет с ДР Конго. Напомним, в стартовом туре португальцы и конголезцы разошлись миром — 1:1.