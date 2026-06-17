Узбекские фанаты покорили болельщиков на чемпионате мира-2026

Болельщики сборной Узбекистана стали одной из самых заметных групп на фанатском фестивале в рамках чемпионата мира-2026, привлекая внимание яркими костюмами и активной поддержкой команды, передают Vesti.kz.Фанаты стали сенсацией фан-феста
Издание Diario Record опубликовало видео с фан-зоны в Мексике, снятое накануне первого матча сборной Узбекистана на турнире. На кадрах высокий болельщик в доспехах с национальным флагом заявляет о высоких амбициях команды.
"Привлекают всеобщее внимание! Довольно многочисленная группа болельщиков из Узбекистана - настоящая сенсация на фан-фесте. Все хотели сфотографироваться с ними"
По данным источника, узбекские фанаты оказались в центре внимания и вызвали большой интерес у других болельщиков, многие из которых стремились сделать с ними фото.
Обсуждения в соцсетях
В комментариях пользователи активно обсуждали внешний вид болельщиков и атмосферу вокруг сборной Узбекистана.
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