Узбекские фанаты покорили болельщиков на чемпионате мира-2026

Болельщики сборной Узбекистана стали одной из самых заметных групп на фанатском фестивале в рамках чемпионата мира-2026, привлекая внимание яркими костюмами и активной поддержкой команды, передают Vesti.kz.

Фанаты стали сенсацией фан-феста

Издание Diario Record опубликовало видео с фан-зоны в Мексике, снятое накануне первого матча сборной Узбекистана на турнире. На кадрах высокий болельщик в доспехах с национальным флагом заявляет о высоких амбициях команды.

"Привлекают всеобщее внимание! Довольно многочисленная группа болельщиков из Узбекистана - настоящая сенсация на фан-фесте. Все хотели сфотографироваться с ними"

По данным источника, узбекские фанаты оказались в центре внимания и вызвали большой интерес у других болельщиков, многие из которых стремились сделать с ними фото.

Обсуждения в соцсетях

В комментариях пользователи активно обсуждали внешний вид болельщиков и атмосферу вокруг сборной Узбекистана.

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Исторический дебют Узбекистана

Сборная Узбекистана проведёт свой первый матч на чемпионате мира-2026 уже завтра, 18 июня, против Колумбии в Мехико. Начало встречи — в 07:00 по времени Казахстана.

Команда Фабио Каннаваро впервые в истории выступает на мировом первенстве и играет в группе K вместе с Португалией, Колумбией и ДР Конго.



Ранее стало известно, что в Узбекистане перенесли время начала рабочего дня из-за матча ЧМ-2026.

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