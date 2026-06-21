Уничтожение в одну калитку? Видеообзор матча Тунис - Япония на ЧМ-2026

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа ЧМ-2026, в котором Япония одержала разгромную победу над Тунисом.

Матч второго тура группы F прошел в Монтеррее (Мексика) и завершился победой Японии со счётом 4:0. Подробнее о результате читайте здесь.

После двух туров Япония имеет в активе четыре очка. В последнем матче группового этапа они сыграют против Швеции, а Тунис после двух разгромных поражений померится силами с Нидерландами.

Расписание матчей ЧМ-2026: что нас ждёт в ночь с 21 на 22 июня?