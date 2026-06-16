Участник ЧМ официально представил нового тренера после громкого увольнения

Сборная Туниса объявила о назначении нового главного тренера по ходу чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

На пост наставника национальной команды назначен французский специалист Эрве Ренар, ранее работавший со сборной Саудовской Аравии, откуда был уволен незадолго до начала мундиаля.

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Перестановки в тренерском штабе произошли после неудачного старта тунисцев на мировом первенстве. В матче первого тура группового этапа команда потерпела крупное поражение от сборной Швеции со счетом 1:5.

После этого руководство федерации отправило в отставку прежнего наставника Сабри Лямуши и оперативно нашло ему замену.

Ренар приступает к работе немедленно

В заявлении Федерации футбола Туниса говорится, что французский специалист уже приступил к исполнению своих обязанностей.

"Футбольная федерация Туниса объявляет о назначении Эрве Ренара главным тренером национальной команды до конца чемпионата мира 2026 года. Он приступит к своим обязанностям уже сегодня. Соглашение также предусматривает начало переговоров после завершения участия в чемпионате мира о долгосрочном сотрудничестве, основанном на конкретных спортивных целях".

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Теперь Ренару предстоит попытаться сохранить шансы команды на выход из группы. Следующий матч сборная Туниса проведет 21 июня против Японии.

Заключительную встречу группового этапа тунисцы сыграют 26 июня против сборной Нидерландов. После первого тура команда замыкает турнирную таблицу группы F, не имея набранных очков.

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