Суперкомпьютер предсказал финалистов ЧМ-2026 по футболу

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в финал чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.
В полуфиналах сыграют:
• Франция - Испания (15 июля, 00:00 по казахстанскому времени);
• Англия - Аргентина (16 июля, 00:00).
Кто считается фаворитом:
По версии Opta, наибольшие шансы выйти в финал имеют Франция и Англия.
• Сборная Франции - 42,1 процента против 31,8 процента у Испании;
• Сборная Англии - 38,9 процента против 34.1 процента у Аргентины.
Мундиаль-2026 проходит сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля финальным матчем. Действующим чемпионом мира является сборные Аргентины.
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