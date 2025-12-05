Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Вчера 21:00
 

Суперкомпьютер назвал победителя матча Португалия - Испания за 1/4 финала ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Суперкомпьютер назвал победителя матча Португалия - Испания за 1/4 финала ЧМ-2026 ©depositphotos.com

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Испании и Португалии на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Поделиться

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Испании и Португалии на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Испания vs Португалия: кто победит?

По данным Opta Analyst, шансы Испании на победу в основное время составляют 48,6 процента. Вероятность победы сборной Португалии составляет 25,6 процента.

Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 25,8 процента.

Путь к 1/8 финала

По итогам группового этапа сборная Испании набрала семь очков и заняла первое место в квартете Н. Национальная команда Португалии заработала пять очков и расположилась на второй строчке в группе К.

В 1/16 финала ЧМ-2026 испанцы разгромили Австрию (3:0), а сборная Португалии переиграла Хорватию (2:1).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   закончен
Португалия
Португалия
0:1
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Португалия

55%

Ничья

8%

Испания

37%

Проголосовало 293 человек

Реклама

Живи спортом!