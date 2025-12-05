Суперкомпьютер назвал победителя матча Португалия - Испания за 1/4 финала ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Испании и Португалии на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.
Испания vs Португалия: кто победит?
По данным Opta Analyst, шансы Испании на победу в основное время составляют 48,6 процента. Вероятность победы сборной Португалии составляет 25,6 процента.
Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 25,8 процента.
Путь к 1/8 финала
По итогам группового этапа сборная Испании набрала семь очков и заняла первое место в квартете Н. Национальная команда Португалии заработала пять очков и расположилась на второй строчке в группе К.
В 1/16 финала ЧМ-2026 испанцы разгромили Австрию (3:0), а сборная Португалии переиграла Хорватию (2:1).
Playing for a place in the Quarter-final 💥#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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Португалия
Испания
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