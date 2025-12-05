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ЧМ-2026
Сегодня 08:31
 

Стала известна пятая пара плей-офф ЧМ-2026 по футболу

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Стала известна пятая пара плей-офф ЧМ-2026 по футболу ©depositphotos.com

По итогам завершившихся матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года стала известна пятая пара плей-офф, передают Vesti.kz.

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По итогам завершившихся матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года стала известна пятая пара плей-офф, передают Vesti.kz.

Так, сборная Германии в 1/16 финала сыграет с командой Парагвая. Немцы с 6 очками заняли первое место в группе Е, а парагвайцы (4) стали третьими в квартете D.

Ранее сформировались ещё четыре пары плей-офф ЧМ-2026:

  • ЮАР — Канада,
  • Нидерланды — Марокко,
  • США - Босния и Герцеговина;
  • Бразилия - Япония.

Предварительная сетка 1/16 финала выглядит так:

  • Франция — Швеция;
  • Португалия — Гана;
  • Испания — Австрия;
  • Египет — Южная Корея;
  • Кот-д'Ивуар — Норвегия;
  • Мексика — Шотландия;
  • Англия — Эквадор;
  • Аргентина — Уругвай;
  • Австралия — Иран;
  • Швейцария — Алжир;
  • Колумбия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   Групповой этап, мужчины
28 июня 07:00   •   не начат
Иордания
Иордания
- : -
Аргентина
Аргентина
Кто победит в основное время?
Иордания
Ничья
Аргентина
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