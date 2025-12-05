Стала известна пятая пара плей-офф ЧМ-2026 по футболу

По итогам завершившихся матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года стала известна пятая пара плей-офф, передают Vesti.kz.
Так, сборная Германии в 1/16 финала сыграет с командой Парагвая. Немцы с 6 очками заняли первое место в группе Е, а парагвайцы (4) стали третьими в квартете D.
Ранее сформировались ещё четыре пары плей-офф ЧМ-2026:
- ЮАР — Канада,
- Нидерланды — Марокко,
- США - Босния и Герцеговина;
- Бразилия - Япония.
Предварительная сетка 1/16 финала выглядит так:
- Франция — Швеция;
- Португалия — Гана;
- Испания — Австрия;
- Египет — Южная Корея;
- Кот-д'Ивуар — Норвегия;
- Мексика — Шотландия;
- Англия — Эквадор;
- Аргентина — Уругвай;
- Австралия — Иран;
- Швейцария — Алжир;
- Колумбия — Хорватия.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины
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