Стала известна пятая пара плей-офф ЧМ-2026 по футболу

По итогам завершившихся матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года стала известна пятая пара плей-офф, передают Vesti.kz.

Так, сборная Германии в 1/16 финала сыграет с командой Парагвая. Немцы с 6 очками заняли первое место в группе Е, а парагвайцы (4) стали третьими в квартете D.

Ранее сформировались ещё четыре пары плей-офф ЧМ-2026:

ЮАР — Канада,

Нидерланды — Марокко,

США - Босния и Герцеговина;

Бразилия - Япония.

Предварительная сетка 1/16 финала выглядит так:

Франция — Швеция ;

; Португалия — Гана;

Испания — Австрия;

Египет — Южная Корея;

Кот-д'Ивуар — Норвегия;

— Норвегия; Мексика — Шотландия;

— Шотландия; Англия — Эквадор;

Аргентина — Уругвай;

— Уругвай; Австралия — Иран;

Швейцария — Алжир;

— Алжир; Колумбия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины

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