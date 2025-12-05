В сборной Франции "отказались" играть в матче за третье место ЧМ-2026

Футболисты сборной Франции расстроены тем, что им предстоит матч за 3-е место чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, французам не интересен этот матч, так как команда приехала на турнир за трофеем. Игроки очень разочарованы тем, что им приходится выходить на матч за третье место.

"Трехцветные" в шоке и даже думать не могут о матче за бронзу. По словам журналистов, общее настроение французов выразил форвард Килиан Мбаппе — он предложил "поднять голову и наконец уйти в отпуск". На вопрос о желании команды Дешама играть за 3-е место источник из окружения одного из футболистов ответил прямо. "Конечно, нет. Им противна сама мысль об этом. Они приехали за другим", - пишет источник.

Последний танец Дешама

Судя по всему, лидеры сборной Франции не горят желанием принимать участие в "утешительном финале". Ожидается, что главный тренер "трёхцветных" Дидье Дешам проведёт серьёзную ротацию состава на матч с Англией. Для 57-летнего специалиста этот матч станет последним в качестве наставника Франции.

Мотивация для Мбаппе

При этом отмечается, что Дешам может рассчитывать на Килиана Мбаппе. Француз сейчас ведет погоню за рекордом по количеству голов на чемпионатах мира: на его счету 20 мячей — на один меньше, чем у Лионеля Месси. Учитывая, что для аргентинца ЧМ-2026, вероятно, станет последним в карьере, француз может покинуть турнир в статусе лучшего бомбардира в истории на долгие годы — более чем достаточная мотивация.

Когда пройдёт матч за третье место ЧМ-2026

Матч Франция — Англия состоится в ночь с 18 на 19 июля и начнётся в 02:00 по казахстанскому времени.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2026 французы уступили Испании (0:2), а англичане — Аргентине (1:2).

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