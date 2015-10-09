Раскрыто решение 6-кратного победителя ЛЧ по трансферной цели "Реала"

"Бавария", 6-кратный победитель Лиги чемпионов, не собирается расставаться с Майклом Олисе, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Более того, мюнхенский клуб уже рассматривает возможность предложить французскому вингеру новый контракт на улучшенных условиях. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство "Баварии" вновь обсудило ситуацию вокруг 24-летнего футболиста. Все, кто принимает ключевые решения в клубе, включая почетного президента Ули Хенесса, придерживаются единой позиции: Олисе не продаётся.

В Мюнхене уверены, что не находятся в ситуации, когда клуб можно вынудить отпустить одного из своих лидеров, поэтому сохраняют спокойствие, несмотря на появившиеся слухи об интересе со стороны "Реала".

Ранее сообщалось, что сам Олисе расспрашивал партнёров по сборной Франции о мадридском клубе и не скрывал, что переход на "Сантьяго Бернабеу" может стать привлекательным вариантом для продолжения карьеры.

Тем не менее в "Баварии" рассчитывают сохранить игрока и уже готовят ему новый контракт, который сделает француза одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Уверенность мюнхенцев основана на двух обстоятельствах

Во-первых, по информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес лично заверил руководство "Баварии", что этим летом мадридский клуб не собирается предпринимать попыток подписать Олисе.

По данным Плеттенберга, в Мюнхене полностью доверяют словам Переса благодаря многолетним хорошим отношениям между двумя клубами.

Во-вторых, во время клубного чемпионата мира сам футболист и его представитель сообщили руководству "Баварии", что не рассматривают уход и намерены продолжить выступления за немецкий клуб.

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На сегодняшний день позиция игрока остаётся неизменной. Ни Майкл Олисе, ни его агент не уведомляли "Баварию" о желании сменить команду в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Его действующий контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2029 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.

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