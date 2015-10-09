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Вингер за 150 миллионов принял решение по трансферу в "Реал": повлиял Мбаппе

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Вингер за 150 миллионов принял решение по трансферу в "Реал": повлиял Мбаппе ©Depositphotos/Musiu0

Вингер сборной Франции по футболу Майкл Олисе решил покинуть мюнхенскую "Баварию" и и продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

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Вингер сборной Франции по футболу Майкл Олисе решил покинуть мюнхенскую "Баварию" и и продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

По информации L'Equipe, 24-летний игрок принял окончательное решение, несмотря на заверения руководства мюнхенского клуба о том, что он не продается.

Отмечается, что во время чемпионата мира-2026 Олисе уже начал узнавать больше о "Реале" у партнеров по сборной Франции. У "трёхцветных" за мадридцев играют Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени и Ибраима Конате.

В личных беседах Олисе не скрывает желания однажды продолжить карьеру в "Реале". При этом его одноклубник по "Баварии" Дайо Упамекано пытается убедить игрока остаться в Мюнхене.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Его действующий контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2029 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.

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