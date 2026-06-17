Сборная Португалии объявила состав и решение по Роналду на первый матч ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы на матч первого тура чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Португалии и ДР Конго, передают Vesti.kz.

На поле с первых минут выйдет пятикратный обладатель "Золотого мяча", 41-летний форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Состав Португалии на первый матч ЧМ-2026:Кошта,Канселу,Араужу,Вейга,Мендеш,Невеш,Витинья,Бруну Фернандеш,Бернарду Силва,Педру Нету,Криштиану Роналду.Состав ДР Конго на матч с Португалией:Мпаси-Нзо,Ван-Биссака,Туанзебе,Капюади,Мбемба,Масуаку,Мукау,Мутуссами,Кайембе,Бакамбу,Висса.Где и когда смотреть матч

Встреча состоится на стадионе "НРГ" в Хьюстоне (штат Техас, США) и начнётся в 22:00 по казахстанскому времени. Где смотреть матч в прямом эфире можно узнать по этой ссылке.

Прямая трансляция матча Англия - Хорватия на ЧМ-2026