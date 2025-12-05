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ЧМ-2026
Сегодня 17:59
 

Прямая трансляция матча Англия - Хорватия на ЧМ-2026

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Прямая трансляция матча Англия - Хорватия на ЧМ-2026 ©Depositphotos

В ночь на 18 июня состоится матч между сборными Англии и Хорватии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, который в эти дни проходит на полях США, Канады и Мексики, передают Vesti.kz.

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В ночь на 18 июня состоится матч между сборными Англии и Хорватии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, который в эти дни проходит на полях США, Канады и Мексики, передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч Англия - Хорватия на ЧМ-2026

Встреча пройдёт "ЭйТи-энд-Ти Стэдиум" в Арлингтоне (штат Техас, США) и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя - трансляция начнётся в 00:50.

На чьей стороне статистика: факты от ФНК

  • Команды провели между собой 11 матчей: шесть побед Англии, три победы Хорватии, две ничьи;
  • Статистика в официальных матчах: пять побед Англии, три победы Хорватии, одна ничья;
  • Соперники встречались в полуфинале ЧМ-2018: хорваты выиграли 2:1 в дополнительное время;
  • В десяти последних матчах у англичан только одно поражение;
  • В 12 последних матчах у сборной Хорватии два поражения;
  • В рейтинге ФИФА сборная Англии (4) выше Хорватии (11).

Следующие матчи команд на мундиале

Следующий матч англичане проведут 24 июня против Ганы. Хорватия, в свою очередь, в этот же день сыграет с Панамой.

Прямая трансляция первого матча сборной Португалии на ЧМ-2026

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   Групповой этап, мужчины
18 июня 01:00   •   не начат
Англия
Англия
- : -
Хорватия
Хорватия
Кто победит в основное время?
Англия
Ничья
Хорватия
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