Прямая трансляция матча Англия - Хорватия на ЧМ-2026

В ночь на 18 июня состоится матч между сборными Англии и Хорватии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, который в эти дни проходит на полях США, Канады и Мексики, передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч Англия - Хорватия на ЧМ-2026

Встреча пройдёт "ЭйТи-энд-Ти Стэдиум" в Арлингтоне (штат Техас, США) и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя - трансляция начнётся в 00:50.

На чьей стороне статистика: факты от ФНК

Команды провели между собой 11 матчей: шесть побед Англии, три победы Хорватии, две ничьи;

Статистика в официальных матчах: пять побед Англии, три победы Хорватии, одна ничья;

Соперники встречались в полуфинале ЧМ-2018: хорваты выиграли 2:1 в дополнительное время;

В десяти последних матчах у англичан только одно поражение;

В 12 последних матчах у сборной Хорватии два поражения;

В рейтинге ФИФА сборная Англии (4) выше Хорватии (11).

Следующие матчи команд на мундиале

Следующий матч англичане проведут 24 июня против Ганы. Хорватия, в свою очередь, в этот же день сыграет с Панамой.

Прямая трансляция первого матча сборной Португалии на ЧМ-2026

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