Сборная Аргентины приняла решение по Месси на матч ЧМ-2026

Объявлен стартовый состав сборных Аргентины и Австрии на матч второго тура ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч группы J пройдет в Далласе (США) и начнется в 22:00 по времени Казахстана. Лидер аргентинцев Лионель Месси, оформивший дубль в предыдущем матче с Алжиром выйдет с первых минут на поле.Стартовые составы команд:
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Альмада, Месси, Лаутаро Мартинес.
Австрия: Александр Шлагер, Лаймер, Пош, Алаба, Дансо, Зайвальд, Ксавер Шлагер, Шмид, Ваннер, Забитцер, Грегорич.
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