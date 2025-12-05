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ЧМ-2026
Сегодня 17:36
 

Аргентина - Австрия: где и когда смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2026

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Аргентина - Австрия: где и когда смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2026 ©instagram.com/afaseleccion

Сегодня, 22 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными Аргентины и Австрии, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 22 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными Аргентины и Австрии, сообщают Vesti.kz.

Матч группы J пройдет в Далласе (США) и начнется в 22:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport и начнется в 21:50. Показ матча также состоится на официальном сайте телевещателя.

Напомним, в первом туре сборная Аргентины благодаря хет-трику Лионеля Месси разгромила команду Алжира - 3:0. Команда Австрии в стартовом матче сломила сопротивление дебютанта турнира сборной Иордании - 3:1.

Добавим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

В другом матче квартета сыграют команды Иордании и Алжира. Встреча состоится утром 23 июня.

Положение команды в группе J

  1. Аргентина - 3 очка;
  2. Австрия - 3;
  3. Иордания - 0;
  4. Алжир - 0.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Аргентина
Аргентина
- : -
Австрия
Австрия
Кто победит в основное время?
Аргентина
Ничья
Австрия
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