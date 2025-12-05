Предлагаем вашему вниманию видео победы сборной Аргентины над Австрией в матче чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, встреча второго тура группы J прошла в Далласе (США) и завершилась со счетом 2:0. Оба гола забил Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира. Подробности тут.

В двух турах Аргентина набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф. Ознакомиться подробнее с таблицей чемпионата мира можно по ссылке.

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