Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал выход своей команды в плей-офф чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Звездный нападающий, который забил все пять голов своей команды в рамках группового этапа, отметил, такой результат вселяет в его команду уверенность.

"Честно говоря, я очень рад победе, особенно потому, что это такая важная победа, добытая с большим трудом и заслуженная, но она вселяет в нас уверенность перед тем, что нас ждет впереди. Это был очень равный, очень напряженный матч, и мы рады, что набрали шесть очков и уже обеспечили себе выход в следующий раунд", - цитирует Месси сайт ФИФА.

Напомним, что в матче второго тура группы J Аргентина победила Австрию со счетом 2:0. Месси оформил дубль и установил исторический рекорд - стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В первом матче турнира против Алжира оформил хет-трик.

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