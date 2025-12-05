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ЧМ-2026
Сегодня 21:23
 

Сборная Аргентины приняла решение по Месси на матч ЧМ-2026

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Сборная Аргентины приняла решение по Месси на матч ЧМ-2026 ©instagram.com/afaseleccion

Объявлен стартовый состав сборных Аргентины и Австрии на матч второго тура ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Объявлен стартовый состав сборных Аргентины и Австрии на матч второго тура ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы J пройдет в Далласе (США) и начнется в 22:00 по времени Казахстана. Лидер аргентинцев Лионель Месси, оформивший дубль в предыдущем матче с Алжиром выйдет с первых минут на поле.

Стартовые составы команд:

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Альмада, Месси, Лаутаро Мартинес.


Австрия: Александр Шлагер, Лаймер, Пош, Алаба, Дансо, Зайвальд, Ксавер Шлагер, Шмид, Ваннер, Забитцер, Грегорич.

Подробнее о прямой трансляции можно прочитать здесь.

Положение команды в группе J

  1. Аргентина - 3 очка;
  2. Австрия - 3;
  3. Иордания - 0;
  4. Алжир - 0.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   Групповой этап, мужчины
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Аргентина
Аргентина
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Австрия
Австрия
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Аргентина
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