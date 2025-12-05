Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Вчера 21:21
 

Сборная Англии понесла нелепую потерю после выхода в 1/4 финала ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Сборная Англии понесла нелепую потерю после выхода в 1/4 финала ЧМ-2026 ©instagram.com/england/

Полузащитник сборной Англии по футболу Джордан Хендерсон больше не сыграет на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz. Причина - травма руки.

Поделиться

Полузащитник сборной Англии по футболу Джордан Хендерсон больше не сыграет на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz. Причина - травма руки.

36-летний футболист получил травму, празднуя победу над Мексикой в матче 1/8 финала (3:2). Хендерсон упал, прыгая через рекламные щиты, и повредил запястье, после чего покинул поле на носилках с кислородной маской и был отправлен в больницу.

По данным The Athletic, Хендерсону потребуется операция. Футболист "Брентфорда" больше не сможет сыграть на этом чемпионате мира.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Англии сыграет с Норвегией. Матч пройдет 11 июля в Майами.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Сиэтл   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 05:00   •   не начат
США
США
- : -
Бельгия
Бельгия
Кто победит в основное время?
США
Ничья
Бельгия
Проголосовало 97 человек

Реклама

Живи спортом!