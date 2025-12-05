Сборная Англии понесла нелепую потерю после выхода в 1/4 финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии по футболу Джордан Хендерсон больше не сыграет на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz. Причина - травма руки.

36-летний футболист получил травму, празднуя победу над Мексикой в матче 1/8 финала (3:2). Хендерсон упал, прыгая через рекламные щиты, и повредил запястье, после чего покинул поле на носилках с кислородной маской и был отправлен в больницу.

По данным The Athletic, Хендерсону потребуется операция. Футболист "Брентфорда" больше не сможет сыграть на этом чемпионате мира.

Jordan Henderson slowed down video. he snapped his arm. pic.twitter.com/jIeC8RIJcU — 🇬🇧 (@ceidwadol) July 6, 2026

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Англии сыграет с Норвегией. Матч пройдет 11 июля в Майами.

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