Салах помог Египту победить в матче ЧМ-2026 и выйти на первое место в группе

Сборная Египта по футболу одержала победу над Новой Зеландией в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча второго тура группы G прошла на стадионе BC Place в Ванкувере (Канада) и завершилась со счетом 3:1 в пользу "фараонов".

Новая Зеландия первой повела в счете. Автором гола на 15-й минуте стал новозеландский защитник Финн Сурман.

Египтяне отыгрались после перерыва. Мостафа Зико сравнял на 57-й минуте. На 68-й увеличил отрыв Мохамед Салах, Зико записал на свой счет голевой ассист. А на 82-й Салах отдал передачу на Трезеге, который установил окончательный счет.



Ранее в этой группе в нулевую ничью сыграли сборные Бельгии и Ирана, у которых по два очка после двух туров. Египет же в двух встречах набрал четыре балла и теперь возглавляет квартет.

Напомним, что в плей-офф выйдут команды, занявшие по итогам трех туров первые-вторые места в группах. А также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станут третьими.

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