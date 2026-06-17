Роналду установил новый рекорд и переписал историю чемпионатов мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вписал своё имя в историю чемпионатов мира, попав в стартовый состав на матч первого тура ЧМ-2026 против команды ДР Конго, передают Vesti.kz.

Новый рекорд Роналду

Как сообщает Opta Sports, 41-летний португалец стал самым возрастным полевым игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе на чемпионатах мира.

Кроме того, для Роналду нынешний мундиаль стал шестым в карьере. По этому показателю он повторил достижение капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Ранее аргентинец также вышел на поле со специальной нашивкой, посвящённой шестому участию в мировом первенстве.

Путь длиной в 20 лет

Криштиану дебютировал на чемпионатах мира ещё в 2006 году, когда ему был 21 год. С тех пор форвард неизменно принимал участие во всех мундиалях.

На данный момент в активе Роналду 22 матча и восемь забитых мячей на чемпионатах мира. Лучшим результатом португальца остаётся выход в полуфинал турнира 2006 года.

Матч с ДР Конго

Встреча между сборными Португалии и ДР Конго проходит на стадионе "НРГ" в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по казахстанскому времени.

Отметим, что Португалия выступает в группе K, где её соперниками также являются сборные Узбекистана и Колумбии.

Прямая трансляция первого матча сборной Португалии на ЧМ-2026