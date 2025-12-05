Сборная Португалии объявила состав и решение по Роналду на первый матч ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы на матч первого тура чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Португалии и ДР Конго, передают Vesti.kz.

На поле с первых минут выйдет пятикратный обладатель "Золотого мяча", 41-летний форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Состав Португалии на первый матч ЧМ-2026:

Кошта,

Канселу,

Араужу,

Вейга,

Мендеш,

Невеш,

Витинья,

Бруну Фернандеш,

Бернарду Силва,

Педру Нету,

Криштиану Роналду.

Состав ДР Конго на матч с Португалией:

Мпаси-Нзо,

Ван-Биссака,

Туанзебе,

Капюади,

Мбемба,

Масуаку,

Мукау,

Мутуссами,

Кайембе,

Бакамбу,

Висса.

Где и когда смотреть матч

Встреча состоится на стадионе "НРГ" в Хьюстоне (штат Техас, США) и начнётся в 22:00 по казахстанскому времени. Где смотреть матч в прямом эфире можно узнать по этой ссылке.

Прямая трансляция матча Англия - Хорватия на ЧМ-2026

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