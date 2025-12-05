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ЧМ-2026
Вчера 21:10
 

Сборная Португалии объявила состав и решение по Роналду на первый матч ЧМ-2026

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Сборная Португалии объявила состав и решение по Роналду на первый матч ЧМ-2026 Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Стали известны стартовые составы на матч первого тура чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Португалии и ДР Конго, передают Vesti.kz.

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Стали известны стартовые составы на матч первого тура чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Португалии и ДР Конго, передают Vesti.kz.

На поле с первых минут выйдет пятикратный обладатель "Золотого мяча", 41-летний форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Состав Португалии на первый матч ЧМ-2026:

  • Кошта,
  • Канселу,
  • Араужу,
  • Вейга,
  • Мендеш,
  • Невеш,
  • Витинья,
  • Бруну Фернандеш,
  • Бернарду Силва,
  • Педру Нету,
  • Криштиану Роналду.

Состав ДР Конго на матч с Португалией:

  • Мпаси-Нзо,
  • Ван-Биссака,
  • Туанзебе,
  • Капюади,
  • Мбемба,
  • Масуаку,
  • Мукау,
  • Мутуссами,
  • Кайембе,
  • Бакамбу,
  • Висса.

Где и когда смотреть матч

Встреча состоится на стадионе "НРГ" в Хьюстоне (штат Техас, США) и начнётся в 22:00 по казахстанскому времени. Где смотреть матч в прямом эфире можно узнать по этой ссылке.

Прямая трансляция матча Англия - Хорватия на ЧМ-2026

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Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   Групповой этап, мужчины
Вчера 22:00   •   закончен
Португалия
Португалия
1:1
ДР Конго
ДР Конго
(ДР Конго)
Кто победит в основное время?
Португалия

78%

Ничья

16%

ДР Конго

6%

Проголосовало 388 человек

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