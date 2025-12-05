Сборная Португалии объявила состав и решение по Роналду на первый матч ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы на матч первого тура чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Португалии и ДР Конго, передают Vesti.kz.
На поле с первых минут выйдет пятикратный обладатель "Золотого мяча", 41-летний форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
Состав Португалии на первый матч ЧМ-2026:
- Кошта,
- Канселу,
- Араужу,
- Вейга,
- Мендеш,
- Невеш,
- Витинья,
- Бруну Фернандеш,
- Бернарду Силва,
- Педру Нету,
- Криштиану Роналду.
Состав ДР Конго на матч с Португалией:
- Мпаси-Нзо,
- Ван-Биссака,
- Туанзебе,
- Капюади,
- Мбемба,
- Масуаку,
- Мукау,
- Мутуссами,
- Кайембе,
- Бакамбу,
- Висса.
Где и когда смотреть матч
Встреча состоится на стадионе "НРГ" в Хьюстоне (штат Техас, США) и начнётся в 22:00 по казахстанскому времени. Где смотреть матч в прямом эфире можно узнать по этой ссылке.
Прямая трансляция матча Англия - Хорватия на ЧМ-2026
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