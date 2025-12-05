Роналду двумя словами отреагировал на вылет Португалии с ЧМ-2026

Криштиану Роналду опубликовал пост в своем Instagram после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Португальцы дошли до 1/8 финала, где уступили команде Испании (0:1).

"Португалия навсегда", - написал Криштиану.

41-летний Роналду сыграл на шести чемпионатах мира.

Ещё накануне матча с Испанией Роналду подтвердил на пресс-конференции, что нынешний мундиаль станет для него последним.

Таким образом, легендарный форвард поставил точку в своей карьере на мировых первенствах. За всю карьеру он так и не сумел завоевать главный трофей мирового футбола.

За карьеру он принял участие в шести мундиалях. Лучшим результатом для него стал полуфинал ЧМ-2006. На турнире 2010 года португальцы выбыли в 1/8 финала, в 2014-м не смогли выйти из группы, в 2018-м вновь остановились на стадии 1/8 финала, в 2022-м дошли до четвертьфинала, а на ЧМ-2026 снова завершили путь в 1/8 финала.

Всего на чемпионатах мира пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Чемпионат мира-2026 принимают США, Канада и Мексика. Решающий матч турнира пройдет 19 июля.

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