Расписание матчей ЧМ-2026: что нас ждёт в ночь с 21 на 22 июня?

В ночь с 21 на 22 июня на ЧМ-2026 пройдёт 11-й игровой день. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании игр на ближайшие сутки.

Матчи этим вечером и ночью пройдут в 21:00, 00:00, 03:00 и 06:00 по казахстанскому времени. Это будут четыре игры второго тура группового этапа.



В 21:00 в Атланте (США) сыграют команды Испании и Саудовской Аравии.

В 00:00 в Инглвуде (США) встретятся сборные Бельгии и Ирана.

В 03:00 в Майами (США) пройдёт встреча между Уругваем и Кабо-Верде.

В 06:00 в Ванкувере (Канада) состоится матч Новая Зеландия - Египет.



Все эти матчи будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

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