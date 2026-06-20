Расписание 10-го дня ЧМ-2026: вторые матчи Германии, Нидерландов и Японии

В ночь с 20 на 21 июня на чемпионате мира по футболу 2026 году, проходящем в США, Канаде и Мексике, состоятся матчи деcятого игрового дня, сообщают Vesti.kz.

Сегодня пройдут игры второго тура в группах E и F (начало матчей по казахстанскому времени).

Расписание матчей ЧМ-2026 на 20-21 июня22:00 - Нидерланды - Швеция

Лидер группы F - сборная Швеция сыграет с Нидерландами, которые в первом туре поделили очки с Японией (1:1). Шведы же на старте турнира разгромили Тунис (5:1).

01:00 - Германия - Кот-д'Ивуар

Команды могут определить единоличного лидера квартета Е. В первом туре сборная Германии разгромила Кюрасао со счётом 7:1, а Кот-д'Ивуар добился минимальной победы над Эквадором (1:0).

05:00 - Эквадор - Кюрасао

Сборной Эквадора нужно одерживать победу в матче с дебютантом ЧМ-2026 и одним из аутсайдеров турнира.

09:00 - Тунис - Япония

Сборная Туниса попробует реабилитироваться за крупное поражение в первом туре, после которого главный тренер команды был отправлен в отставку. Япония подходит к этой игре в роли явного фаворита.





Ранее на ЧМ-2026 определились первые два участника стадии плей-офф. Причём это сделали хозяева мундиаля - сборные США и Мексики, набравшие шесть очков в двух матчах.

Определился первый участник плей-офф ЧМ-2026 по футболу