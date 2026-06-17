Прямая трансляция первого матча сборной Португалии на ЧМ-2026

Сегодня, 17 июня, сборная Португалии по футболу, ведомая многолетним лидером Криштиану Роналду, проведёт свой первый матч на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Прямая трансляция матча Португалия - ДР Конго

Подопечные Роберто Мартинеса в первом туре группового этапа ЧМ-2026 сыграют с командой ДР Конго. Матч группы К пройдёт на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" (Хьюстон, США) и начнётся в 22:00 по казахстанскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Ориентировочные составы

Португалия (4-3-3): Д. Кошта – Канселу, Р. Диаш, Инасиу, Мендеш – Ж. Невеш, Витинья, Б. Фернандеш – Б. Силва, Роналду, Р. Леао

Не сыграют: А. Силва, Р. Орта, П. Гонсалвеш (все – вне заявки)

ДР Конго (4-2-3-1): Эполо – Ван-Биссака, Туанзебе, Мбемба, Масуаку – Мукау, Садики – Бонгонда, Висса, Мбуку – Бакамбу

Не сыграют: Силас (вне заявки)

Сборная Португалии в рейтинге ФИФА занимает пятое место, ДР Конго располагается на 46-й строчке.

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