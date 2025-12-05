Расписание 6-го дня ЧМ-2026: старт Португалии с Роналду и Узбекистана

В ночь с 17 на 18 июня состоятся матчи шестого игрового дня чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в Мексике, Канаде и США, передают Vesti.kz.

Ближайшей ночью будут сыграны матчи в группах K и L.

Расписание матчей ЧМ-2026 на 17-18 июня

В 22:00 по казахстанскому времени начнётся матч между сборными Португалии и ДР Конго (группа К);

(группа К); В 01:00 будет дан старт матчу Англия - Хорватия (группа L);

(группа L); В 04:00 стартует встреча Гана - Панама (группа L);

(группа L); В 07:00 сыграют Узбекистан и Колумбия (группа К).

Где смотреть матчи ЧМ-2026

Все четыре матча в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, а игры Англия - Хорватия и Гана - Панама также будет транслировать Qazaqstan.

Трансляции всех матчей будут доступны и по подписке на "Кинопоиске".

Напомним, чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Турнир впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд, что является рекордом для мировых первенств.

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