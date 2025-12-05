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ЧМ-2026
Вчера 23:13
 

ЧМ-2026: Роналдо не забил, а Конго наказало Португалию голом на 45+ минуте

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ЧМ-2026: Роналдо не забил, а Конго наказало Португалию голом на 45+ минуте Криштиану Роналду. Фото: ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Сборные Португалии и ДР Конго сыграли вничью в первом тайме матча группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Первая половина встречи в Хьюстоне (США) завершилась со счетом 1:1.

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Сборные Португалии и ДР Конго сыграли вничью в первом тайме матча группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Первая половина встречи в Хьюстоне (США) завершилась со счетом 1:1.

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Португалия на этом ЧМ считается одним из главных претендентов на золото. Она повела в счете на шестой минуте благодаря голу Жоау Невеша. Но удержать преимущество до перерыва не удалось. Конго сравняло уже в добавленное к первому тайму время - отличился Йоан Висса.

Отметим, что в составе Португалии с первых минут на поле вышел Криштиану Роналду, проводящий шестой мундиаль в своей карьере, но он не отметился в первом тайме голевыми действиями. Более того, звездный футболист стал худшим в своей команде по касаниям мяча. Как сообщает Whoscored, он коснулся мяча всего 25 раз - меньше всех португальских футболистов, отыгравших 90 минут. 

Португалия выступает на ЧМ-2026 в группе К, где помимо ДР Конго также сыграют Колумбия и Узбекистан. В плей-офф выйду по две лучшие команды от каждого квартета, а также восемь лучших команд среди тех, кто займут третьи места.

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