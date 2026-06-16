Прямая трансляция первого матча сборной Франции на ЧМ-2026

Сегодня, в ночь с 16 на 17 июня, состоится матч между сборными Франции и Сенегала в рамках чемпионата мира-2026 по футболу, который в эти дни проходят на полях в Мексике, Канаде и США, передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч Франция - Сенегал на ЧМ-2026

Встреча пройдёт в рамках первого тура группы I в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя.

Статистические факты от ФНК Команды встречались на групповом этапе ЧМ-2002: Сенегал сенсационно выиграл со счётом 1:0;В 11 последних матчах у Франции одно поражение;В пяти последних матчах сборной Франции забивали обе команды;Девять последних матчей сборной Франции были "верховыми";В двух последних матчах у сенегальцев ничья и поражение;В 12 последних матчах у сборной Сенегала два поражения;Высшее достижение сборной Сенегала на ЧМ - четвертьфинал;В рейтинге ФИФА сборная Франции (3) выше Сенегала (15).Следующие матчи сборных в группе

Во втором туре французы сыграют с Ираком - встреча пройдёт 23 ииюня.

В этот же день Сенегал поспорит с национальной командой Норвегии.

Расписание 6-го дня ЧМ-2026: Франция и Аргентина начинают путь