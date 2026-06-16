Прямая трансляция первого матча сборной Франции на ЧМ-2026

Сегодня, в ночь с 16 на 17 июня, состоится матч между сборными Франции и Сенегала в рамках чемпионата мира-2026 по футболу, который в эти дни проходят на полях в Мексике, Канаде и США, передают Vesti.kz.Где и когда смотреть матч Франция - Сенегал на ЧМ-2026
Встреча пройдёт в рамках первого тура группы I в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя.
Во втором туре французы сыграют с Ираком - встреча пройдёт 23 ииюня.
В этот же день Сенегал поспорит с национальной командой Норвегии.
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