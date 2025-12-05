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ЧМ-2026
Вчера 07:25
 

Расписание 6-го дня ЧМ-2026: Франция и Аргентина начинают путь

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Расписание 6-го дня ЧМ-2026: Франция и Аргентина начинают путь Сборная Аргентины по футболу. ©Depositphotos/DURAOFOTO

В ночь на 17 июня стартует пятый игровой день чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в Мексике, Канаде и США, передают Vesti.kz.

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В ночь на 17 июня стартует пятый игровой день чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в Мексике, Канаде и США, передают Vesti.kz.

Расписание матчей шестого дня ЧМ-2026

В 00:00 по времени Казахстана игровой день откроет матч группы I между сборными Франции и Сенегала. Для французов эта встреча станет первой на нынешнем мундиале.

  • 00:00 — Франция — Сенегал (группа I)

В 03:00 в рамках той же группы на поле выйдут сборные Ирака и Норвегии, которые также начнут борьбу за выход в плей-офф.

  • 03:00 — Ирак — Норвегия (группа I)

В 06:00 внимание болельщиков будет приковано к поединку действующего чемпиона мира — сборной Аргентины. Команда Лионеля Месси сыграет против Алжира в матче группы J.

  • 06:00 — Аргентина — Алжир (группа J)

Завершится игровой день в 09:00 встречей Австрии и Иордании, которые также стартуют на турнире в рамках группы J.

  • 09:00 — Австрия — Иордания (группа J)

Напомним, чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Турнир впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд, что является рекордом для мировых первенств.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 03:00   •   закончен
Ирак
Ирак
1:4
Норвегия
Норвегия
Кто победит в основное время?
Ирак

12%

Ничья

15%

Норвегия

73%

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