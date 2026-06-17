Прямая трансляция матча Узбекистан - Колумбия на ЧМ-2026

Утром 18 июня состоится матч между сборными Узбекистана и Колумбии в рамках первого тура чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в Мексике, Канаде и США, передают Vesti.kz.Где и когда смотреть матч Узбекистана и Колумбии на ЧМ-2026
Встреча пройдёт на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика) и начнётся в 07:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале Qazsport. Встречу также можно посмотреть на официальном сайте вещателя.
Следующий матч узбекистанцы проведут 23 июня против Португалии. Колумбия 24 июня сыграет с ДР Конго.
Ранее стало известно, что в Узбекистане перенесли время начала рабочего дня из-за матча ЧМ-2026.
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