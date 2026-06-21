Прямая трансляция матча Испания - Саудовская Аравия на ЧМ-2026

Сегодня, 21 июня, сборная Испании проведёт свой второй матч на групповом этапе ЧМ-2026. Действующие чемпионы Европы встретятся с Саудовской Аравией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдёт в Атланте (США) и начнётся в 21:00 по казахстанскому времени. Эту игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Qazsport, а также на стриминговом сервисе "Кинопоиск".





Испания - Саудовская Аравия: ориентировочные составы

Портал Flashscore ожидает, что состав сборной Испании может быть следующим: Симон - Льоренте, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья - Руис, Родри, Педри - Ямаль, Оярсабаль, Ольмо.

Состав команды Саудовской Аравии может быть следующим: Аль-Овайс - Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Харби - Аль-Шамат, Аль-Хайбари, Канно - Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан, С. Аль-Давсари.

Отметим, что в первом туре группы Н обе команды набрали по одному очку. Испания неожиданно оступилась в игре с Кабо-Верде (0:0), а Саудовская Аравия отобрала очки у Уругвая (1:1).

Роналду узнал плохие новости перед матчем с Узбекистаном

Фото: скриншот с сайта Flashscore