Прямая трансляция матча Англии за выход в плей-офф ЧМ-2026

В ночь на 24 июня сборные Англии и Ганы проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, сообщают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч

Встреча группы L состоится на стадионе "Джиллетт" в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Казахстана.

Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport, также матч будет доступен на официальном сайте вещателя.

Ориентировочные составы

Англия:

Вратарь — Джордан ПикфордЗащитники — Рис Джеймс, Эзри Конса, Джон Стоунз, Нико О’РайлиПолузащитники — Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Нони Мадуэке, Джуд Беллингем, Энтони ГордонНападающий — Харри Кейн

Гана:

Вратарь — Лоуренс Ати-ЗиджиЗащитники — Марвен Сеная, Джонас Аджетеи, Джером Опоку, Гидеон МенсаПолузащитники — Калеб Йиренки, Антуан Семеньо, Элиша Овусу, Джордан АйюНападающие — Камаль Сулемана, Эрнест НуамаТурнирное положение

Англия начала чемпионат мира с уверенной победы над Хорватией (4:2), а Гана стартовала с минимальной победы над Панамой (1:0). Победитель предстоящего матча может досрочно гарантировать себе выход в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа англичане сыграют с Панамой, а Гана встретится с Хорватией — обе игры состоятся 28 июня параллельно.

Турнир стартовал 11 июня, финальный матч запланирован на 19 июля.

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