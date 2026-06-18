Превосходство Месси и фиаско Роналду. Топ-5 моментов первого тура группового этапа ЧМ-2026

На ЧМ-2026 завершился первый тур группового этапа. Целую неделю команды играли свои первые матчи на североамериканском мундиале. Корреспондент Vesti.kz выделил пять главных моментов тура.

Всего на ЧМ-2026 было сыграно 24 матча, в которых было забито 75 голов. 15 игр завершились победой одной из команд, ещё в девяти встречах была зафиксирована ничья.

Забивали и набирали очки: 4 страны дебютировали на ЧМ

Впервые в истории на мундиале сыграли команды Кюрасао, Кабо-Верде, Иордании и Узбекистана. Увеличение количества участников до 48 сборных дало дополнительные шансы попасть на ЧМ тем, кто ранее на таком уровне не играл. В итоге эти четыре команды впервые пробились на мировое первенство.

Все они либо забивали голы, либо набирали очки. Кюрасао с разгромным счётом проиграл Германии (1:7), Кабо-Верде сенсационно сыграл вничью с Испанией (0:0), Иордания уступила Австрии (1:3), а Узбекистан не смог набрать очки в битве с Колумбией (1:3).

Ливано Комененсия (Кюрасао), Али Олван (Иордания) и Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан) стали авторами первых голов в истории своих сборных на чемпионатах мира.

Высокая результативность: сразу 3 матча с 6+ голами

Самым результативным матчем первого тура группового этапа ЧМ-2026 стало противостояние Германии и Кюрасао (7:1). И хоть до 38-й минуты на табло было 1:1, немецким игрокам удалось завладеть максимальным преимуществом и растерзать оборону дебютантов ЧМ.

По шесть голов было забито ещё в двух матчах первого тура. Швеция разгромила Тунис со счётом 5:1, что стало причиной отставки главного тренера африканской сборной. А вот Англия убедительно переиграла Хорватию в одном из самых интересных матчей тура - 4:2.





Испания, Бельгия и Португалия разочаровали фанатов

Топовые европейские сборные, которых причисляют к главным фаворитам любых крупных турниров, начали с "первого блина". Испания поделила очки с дебютантом ЧМ - сборной Кабо-Верде (0:0).

Бельгия играла с куда более грозным соперником - Египтом, но от них всё равно ожидали победы. Однако они выдали ничью со счётом 1:1.

Португалия же начинала путь на мундиале матчем с ДР Конго. Несмотря на звёздный состав и статус явных фаворитов, они сыграли вничью - 1:1. Криштиану Роналду никак своей команде не помог.

Холанн дебютировал на чемпионате мира с дубля

Впервые за 28 лет на чемпионат мира пробилась сборная Норвегии с новым и очень качественным поколением. Их лидер - нападающий Эрлинг Холанн.

В матче с Ираком (4:1) он отыграл все 90 минут, оформив дубль уже к 43-й минуте. Отличное начало новой главы в карьере Эрлинга, ведь ранее он никогда не играл на крупных международных турнирах, даже на Евро (последний континентальный чемпионат для Норвегии был в 2000 году).

Месси доказывает, что возраст - всего лишь цифра

Главный игрок прошлого мундиаля вновь дал о себе знать уже в первом туре группового этапа нового чемпионата мира. В противостоянии с Алжиром (3:0) победу команде Аргентины принёс Лионель Месси.

24 июня Месси исполнится 39 лет, но это его не заботит. Он продолжает оставаться важнейшим игроком одного из главных претендентов на победу в турнире.

К тому же Месси забил свой 16-й гол на чемпионатах мира и сравнялся с абсолютным рекордсменом турнира Мирославом Клозе. Но впереди у Месси ещё ряд матчей на этом ЧМ, и кажется, что ему ничего не помешает побить очередной исторический рекорд.

Отметим, что уже сегодня, 18 июня, начнутся матчи второго тура группового этапа. В течение недели, до 24 июня, команды будут проводить свои вторые матчи на турнире.

Расписание 8-го дня ЧМ-2026: вторые матчи хозяев и игра сборной лидера "Астаны" на мундиале

Фото: IG/fifaworldcup©️