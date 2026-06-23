Норвегия вслед за Францией вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Норвегии стала вторым участником плей-офф от группы I чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz. Вслед за командой Франции она завоевала путевку досрочно.

В рамках второго тура группового этапа Норвегия одержала победу над Сенегалом. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) и завершилась со счетом 3:2.

Автором первого гола стал Маркус Педерсен. На 43-й минуте он воспользовался ошибкой футболистов Сенегала и нанес точный удар по воротам.

На 48-й минуте, едва команды вернулись на поле после перерыва, увеличил открыв Норвегии Эрлинг Холанд, уверенно пробивший в правый угол.

На 53-й минуте сенегальский защитник Исмаила Сарр пробил в девятку и сократил отставание своей команды. Но спустя еще пять минут Холанд оформил дубль, который стал для него вторым на ЧМ-2026.

В добавленное время на 93-й минуте Сарр тоже забил второй гол, снова максимально сократив разницу. Но в итоге Норвегии все-таки удалось удержать победный счет.

Таким образом, сборная Норвегии набрала шесть очков в двух матчах и вышла в плей-офф. Ранее такого же успеха добилась Франция, обыгравшая Австрию.

В заключительном третьем туре группового этапа Норвегия и Франция сыграют друг против друга, этот матч определит команду, которая займет в группе первое место. Неудачниками квартета стали Сенегал и Австрия, но у них тоже есть шанс выйти в следующий раунд, так как дополнительно путевки в плей-офф получат восемь лучших команд среди тех, кто займут третьи места.

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