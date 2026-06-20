Неймар не вошел в состав Бразилии на второй матч ЧМ-2026

Сборная Бразилии назвала состав на второй матч группового раунда чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz. Звездный форвард команды Неймар снова не появится на поле.

Сегодня, 20 июня, пятикратные чемпионы мира сыграют против Гаити. Матч начнется в 05:30 по казахстанскому времени.

Состав сборной Бразилии: Алисон, Магальяйнс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Кунья, Рафинья. Неймара нет даже в числе запасных.

Напомним, что 34-летний футболист находится в расположении сборной Бразилии, но продолжает восстанавливаться после травмы. Ранее появилась информация, что Неймар может пропустить все три матча группового этапа мундиаля.

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Напомним, в стартовом туре чемпионата мира команда Карло Анчелотти сыграла вничью с Марокко (1:1), который лидирует в группе. После Гаити бразильцам предстоит сыграть с Шотландией.

В плей-офф выйдут по две лучшие сборные от каждой группы, а также восемь лучших команд среди занявших третьи места.

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