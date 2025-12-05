В группе С чемпионата мира по футболу, где выступает Бразилия, произошла смена лидера, сообщают Vesti.kz. На первое место вышла сборная Марокко - вслед за пятикратными чемпионами мира перед африканской командой не устояла Шотландия.

Матч второго тура прошел на стадионе "Джиллетт" в Фоксборо (США). Марокко повело в счете уже на второй минуте - на данный момент это самый быстрый гол ЧМ-2026.

Полузащитник Исмаэль Сайбари, забивший в прошлом матче Бразилии, вколотил мяч под перекладину ворот сборной Шотландии. Счет 1:0 стал итоговым.

Шотландия лидировала в этом квартете и при победе над Марокко оформила бы досрочный выход в плей-офф. Теперь же на первое место вышла сборная Марокко. Позже свой матч проведут Бразилия, у которой одно очко, и Гаити, имеющее в активе поражение.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧМ-2026

Напомним, что Марокко является главной сенсацией предыдущего чемпионата мира - это первая южноафриканская сборная, дошедшая до полуфинала.

В плей-офф выйдут по две лучшие сборные от каждой группы, а также восемь лучших команд среди занявших третьи места.

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