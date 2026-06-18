Напугал колумбийцев? 18-летний талант попал в сборную Узбекистана и стал лучшим на ЧМ

Первый в истории матч сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу открыл болельщикам новое имя - теперь они заговорили о 18-летнем Бехрузе Каримове. Самый юный игрок в составе узбекской команды удивил многих в матче группового этапа ЧМ-2026 против Колумбии (1:3). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его выступлении.

Каримов вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Он действовал на позиции правого латераля, выполняя большой объём работы как в защите, так и в атаке. Несмотря на приложенные усилия, команда проиграла со счётом 1:3.





Только начал играть за сборную и чуть не пропустил ЧМ

В конце марта 18-летний футболист дебютировал за основной состав сборной Узбекистана. Итальянский тренер Фабио Каннаваро дал Бехрузу принять участие в домашних играх FIFA Series против Габона (3:1) и Венесуэлы (0:0, 5:4 - по пенальти).

Во встрече с африканцами юный футболист вышел на замену и дебютировал на международном уровне. А в финале против южноамериканцев вышел в старте и отыграл 72 минуты.

В середине апреля футболист клуба "Сурхан" получил травму - перелом кости стопы. Казалось, что шансы поехать на исторический чемпионат мира близятся к нулю. Но врачам удалось сотворить чудо и мгновенно вернуть парня на ноги. В итоге Каннаваро включил его в итоговый список на ЧМ-2026.

Если бы не он, то самым молодым игроком в составе сборной Узбекистана был бы 22-летний Абдукодир Хусанов из "Манчестер Сити". То есть Каримов с большим отрывом главный юнец команды Каннаваро.





Травма опытного защитника открыла путь дебютанту

Даже несмотря на попадание в список вызванных, вряд ли болельщики сборной Узбекистана думали, что именно 18-летний Каримов будет действовать против самого опасного игрока Колумбии Луиса Диаса.

Но обстоятельства сложились так, что именно Бехруз отыграл на этом фланге все 90 минут. В начале июня стало известно о повреждении 29-летнего Хожиакбара Алижонова, который выступает на одной позиции с Каримовым.

В итоге Алижонов вернулся в строй к первому матчу ЧМ, но вряд ли успеть набрать форму, потому что остался на скамейке запасных и на поле так и не вышел. Зато Каримов отыграл все 90 минут и получил хорошую прессу.

Стал лучшим в команде и чуть не забил красивейший гол

Аналитические порталы по-разному оценили действия Бехруза в этой игре. К примеру, Flashscore дал ему скромную оценку 6,1, Sofascore - не столь впечатляющие 6,4, а вот WhoScored насчитал в действиях Каримова отметку 7,0, что стало лучшим показателем среди игроков сборной Узбекистана.

Бехруз стал лидером команды по количеству нанесённых ударов (2). Первый удар был неточным, а вторым он едва не забил красивейший мяч этого мундиаля, зарядив с большой дистанции прямо в перекладину над девяткой!

Кроме того, Каримов стал одним из двух игроков узбекской сборной, который отметился ключевой передачей (второй такой футболист -). То есть преуспевал в атаке и как бьющий, и как создающий моменты.

Но в обороне он был ничуть не хуже. За 90 минут Бехруз выполнил два успешных отбора, став одним из пяти игроков матча с таким показателем (среди обеих команд). Также он сделал три перехвата, и это лучший результат наряду с крайним защитником колумбийцев Даниэлем Муньосом.

Ещё один крутой факт: Каримов стал лидером по успешным обводкам в этой игре. У него и Диаса из "Баварии" по два удачных захода в дрибблинг. Причём звёздный Луис предпринял четыре попытки для этого (данные Flashscore), а Бехруз - всего две. Значит, что его обводки были на 100 процентов эффективными.

После такой игры талантливый юнец станет основным?

Вполне вероятно, что Каннаваро сохранит Каримова на поле и в следующих матчах с Португалией и ДР Конго. Сегодня самый юный игрок сборной смотрелся хладнокровнее, чем его опытные товарищи, не боясь смелой игры ни в атаке, ни в обороне.

Возможно, многим игрокам сборной Узбекистана не хватило как раз-таки такой веры в себя и спортивной наглости, которая была в действиях Бехруза. Подумайте сами: игроку 18 лет, он только два месяца назад дебютировал за сборную, но именно он берёт на себя ответственность в концовке игры, при счёте 1:3, вложить всю злость от результата в мощнейший удар издали, и сотрясает перекладину ошеломлённого вратаря колумбийцев.

Для него нет авторитетов на поле, и это очень важная черта для футболиста команды-дебютанта чемпионата мира.



Каримов уже проявил себя с позитивной стороны, и теперь хочется, чтобы он продолжал работать над собой и расти. Кстати, как оказалось, лучшим другом Бехруза является другой талантливый футболист из Узбекистана Асилбек Абдурасулов, который до недавнего времени защищал цвета "Астаны" на правах аренды.

Будет интересно посмотреть на игру перспективного футболиста в следующих играх ЧМ-2026. 23 июня, в 22:00 по казахстанскому времени, команда сыграет с Португалией, а 28 июня, в 04:30, с ДР Конго.

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Фото: скриншот с сайта WhoScored