На ЧМ-2026 повторили уникальный рекорд Салаха

Полузащитник сборной Марокко по футболу Исмаэль Сайбари стал автором единственного гола в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Шотландии, сообщают Vesti.kz.

25-летний футболист ПСВ поразил ворота шотландцев уже на 2-й минуте встречи. На тот момент это был самый быстрый гол ЧМ-2026, однако в следующей игре Турция - Парагвай этот рекорд побили.

Ранее Сайбари забил в ворота Бразилии в первом туре (1:1).

По сведениям Opta, марокканец стал лишь вторым игроком из Африки, которому удалось забить в каждом из двух своих первых матчей на чемпионате мира.

Ранее подобное достижение из африканцев покорялось только Мохамеду Салаху, который забил два гола в матчах ЧМ-2018 — в ворота сборных России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).

В третьем туре группового этапа марокканцы встретятся со сборной Гаити, которая уже лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026. Эта игра пройдёт 25 июня.