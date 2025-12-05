Чемпионат мира-2026 по футболу вышел на финишную прямую. Стали известны пары участников финала и матча за третье место, сообщают Vesti.kz.

Первыми на поле выйдут сборные Франции и Англии, которые поспорят за бронзовые медали турнира. Встреча пройдет в Майами на стадионе Hard Rock Stadium и начнется 19 июля в 02:00 по казахстанскому времени.

Обе команды завершили борьбу за титул на стадии полуфинала. Франция уступила Испании со счетом 0:2, а Англия не сумела справиться с действующим чемпионом мира - Аргентиной, проиграв со счетом 1:2.

Главным событием турнира станет финал, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании. Решающий матч состоится в Ист-Рутерфорде (США) в ночь на 20 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

Аргентина подходит к финалу в статусе действующего чемпиона мира. Команда Лионеля Месси завоевала титул на мундиале-2022 в Катаре, а теперь постарается защитить звание сильнейшей сборной планеты.

Испания, в свою очередь, попытается вернуть себе мировой титул. Она становилась чемпионом мира в 2010 году.

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