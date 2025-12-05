На чемпионате мира-2026 по футболу определились участники матча за третье место, сообщают Vesti.kz.

Бронзовые медали турнира разыграют сборные Франции и Англии.

Встреча состоится в Майами на стадионе Hard Rock Stadium. Стартовый свисток прозвучит 19 июля в 02:00 по казахстанскому времени.

Обе команды не смогли преодолеть стадию полуфинала. Французы уступили сборной Испании со счетом 0:2, а англичане в напряженном противостоянии проиграли Аргентине со счетом 1:2.

Победители полуфиналов, Испания и Аргентина, встретятся в финале мирового первенства. Решающий матч турнира пройдет в ночь на 20 июля по казахстанскому времени в Ист-Рутерфорде (США).

Напомним, сборная Аргентины подходит к финалу в статусе действующего чемпиона мира. Команда Лионеля Месси завоевала титул на чемпионате мира-2022, обыграв в финале Францию.

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