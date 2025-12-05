Определились оба участника решающего матча чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

За главный трофей турнира поспорят сборные Испании и Аргентины. Финальная встреча пройдет в Ист-Рутерфорде (США) и состоится 20 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

Испания стала первым финалистом турнира, всухую обыграв в 1/2-й Францию со счетом 2:0.

Аргентина, в свою очередь, выбила Англию, победив в полуфинале - 2:1.

Напомним, что команда Лионеля Месси является действующим чемпионом мира. Аргентина выиграла мундиаль в 2022 году.

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