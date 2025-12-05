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ЧМ-2026
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Месси обошел Мбаппе в гонке за "Золотую бутсу" ЧМ-2026

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Месси обошел Мбаппе в гонке за "Золотую бутсу" ЧМ-2026 Лионель Месси на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/actionsports©

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира-2026 по футболу после полуфинального матча с Англией, сообщают Vesti.kz.

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира-2026 по футболу после полуфинального матча с Англией, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой аргентинцев со счетом 2:1, а сам Месси стал одним из главных героев игры и был признан лучим игроком матча.

Форвард не отметился забитым мячом, однако дважды ассистировал партнерам: на 85-й минуте результативную передачу получил Энцо Фернандес, а уже в компенсированное время капитан сборной вывел на гол Лаутаро Мартинеса.

По числу забитых мячей Месси сравнялся с французом Килианом Мбаппе - оба футболиста имеют в активе по восемь голов на нынешнем мундиале. Но согласно регламенту ФИФА, при равенстве голов выше располагается игрок, отдавший больше результативных передач.

До полуфинала у Месси было два ассиста, а после игры с Англией их стало четыре. Таким образом, аргентинец обошел Мбаппе, на счету которого три голевые передачи.

Напомним, что Аргентина, действующий чемпион мира, сыграет в финале против Испании. А Францию ждет матч за третье место против Англии.

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