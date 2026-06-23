Мбаппе вошел в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира и может обойти Месси (видео)

Килиан Мбаппе забил свой 15-й гол на чемпионатах мира, сообщают Vesti.kz. Он отличился в матче ЧМ-2026, выведя Францию вперед в игре с Ираком.

Встреча второго тура группы I проходит в Филадельфии (США). Мбаппе отличился на 14-й минуте, забив ударом с угла штрафной в левый угол ворот.